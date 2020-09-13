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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفِرَق الهندسية للقوات المشتركة تفجر عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في التحيتا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
فجرت الفِرَق الهندسية للقوات المشتركة عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في الخط الترابي الرابط بين مديريتَي التحيتا والخوخة جنوب الحديدة.
وقال مصدر في القوات المشتركة: إن الفرق الهندسية التابعة للواء الثاني عشر عمالقة تنفذ عمليات مسح ميداني يوميًا لتطهير المناطق القريبة من الخط الترابي الرابط بين المديريتَين.
وأضاف المصدر أن الفرق عثرت على عبوة ناسفة زرعها متسللون حوثيون في الطريق، تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وتفجيرها بنجاح.
يذكر أن المليشيات الحوثية تواصل زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية؛ مخلفة آلاف الضحايا من أبناء الحديدة والساحل الغربي.
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