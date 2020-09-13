مليشيا الحوثي تقصف أحياء حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

جدَّدت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة باستهداف الأحياء السكنية في وسط مركز مدينة حيس بالحديدة.



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مصادر محلية أوضحت أن المليشيات استهدفت بمختلف نيران اسلحتها الرشاشة الأحياء السكنية المكتضة بالسكان في حي ربع المحل وسط المدينة.

وأكدت المصادر أن الاستهداف الحوثي الذي طال منازل المواطنين أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بمنزل المواطن عبده بكري؛ الكائن في وسط المدينة. وأشارت إلى أن الاستهداف تسبب بحالة من الذعر والهلع في صفوف الأهالي الآمنين في منازلهم، خوفًا من تعرضهم لمجازر جديدة ترتكبها مليشيات الحوثي.

وتواصل المليشيات سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية يوميًا منذ اليوم الأول للتوقيع على اتفاقية استوكهولم في السويد أواخر العام 2018م، دون أن تلتزم بأي من بنود الاتفاق