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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
طالت عمليات قصف لمليشيات الحوثي الإجرامية، القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل.
وقال مصدر محلي: إن المليشيات قصفت القرى المأهولة بالسكان ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية مستخدمة قذائف مدفعية الهاون عيار120، وخلقت حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين لا سيما النساء والأطفال.
ورفعت المليشيات الحوثية الذارع الإيرانية في اليمن وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة في ظل صمت وتغاض أممي تجاه تلك الخروقات.
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