شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يدشن مشروع مياه منطقة القوز في الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 دشن محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر ومعه مدير عام شرطة المحافظة العميد نجيب ورق ،اليوم، مشروع مياه قرية القوز التابعة لمديرية الخوخة بتمويل من الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

وأكد المحافظ ، على أهمية مشاريع المياه..مثمناً دور الندوة العالمية للشباب الإسلامي (مكتب اليمن) على هذا المشروع المتكامل الذي سيعود بالفائدة على السكان في قرية القوز والقرى المجاورة لها..داعياً المنظمات الى بذل المزيد من الجهود لتغطية احتياجات ومتطلبات المواطنين والنازحين في كافة المناطق بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الحديدة يدشن مشروع مياه منطقة القوز في الخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.