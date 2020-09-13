مجلس إدارة صندوق النظافة بوادي حضرموت يؤكد على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز موارده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اكد مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء ، على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز موارد الصندوق باعتبارها مصدر أساسي يعتمد عليها الصندوق لاستمرارية نشاطه خلال الفترة القادمة.



وناقش مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه ،اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،وحضور وكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي ومحمد الصيعري وأعضاء مجلس الإدارة نتائج أداء الصندوق ،مستوى تنفيذ التكليفات الواردة في محضر اجتماعه السابق خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م .

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واستعرض ،حجم الاستخدامات للصندوق خلال الفترة من يناير الى يونيو من العام الحالي 2020م والتي بلغت 536 مليون و665 ألف ريال والتي شملت الباب الأول للمرتبات والأجور وما في حكمها ، والباب الثاني والباب الثالث ، فيما بلغت الموارد الفعلية 507 ملايين و742 ألف و184 ريال.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على الأسس المعايير التي بموجبها يتم تنظيم عملية نصب الإعلانات الدعائية في الشوارع الرئيسية والساحات العامة..مشيداً بالجهود التي بذلت في إطار حملة إزالة اللوائح الدعائية الغير مرخصة.

وأعرب أعضاء مجلس إدارة الصندوق على الاهتمام بالمتزايد من قبل السلطة المحلية لتعزيز إمكانيات الصندوق من خلال شراء مركبات خاصة جديدة ستمكن عمال النظافة من القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل خلال الفترة القادمة .

وكلف مجلس إدارة الصندوق المدير التنفيذي ،بدراسة إمكانية فتح مكتب لوحدة النظافة والتحسين لخدمة ميناء الوديعة البري ومدينة العبر ، وضرورة تعزيز دور المراقبة على عمل عمال النظافة بحسب المربعات المحددة لكل منهم ، واتخاذ الاجراء المناسب لضمان إنجاح هذا الإجراء ، والعمل بمبدأ الثواب والعقاب.