شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. انتقال المواجهات بين الجيش والمليشيا إلى مديرية رحبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ خاص حققت مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، 13/أيلول/2020، تقدما محدودا في المواجهات الدائرة مع قوات الجيش الوطني بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وأكدت مصادر ميدانية انتقال المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية إلى منطقة "نجـد المجمعة" في مديرية "رحبة" والقريبة من مديرية الجوبه. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا الانقلابية أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين

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