البحسني يلتقي بأبوظبي مدير شركة "العين سولار" للطاقة الشمسية السيد حمود ناصر الدرعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء أمس بأبوظبي، مدير شركة "العين سولار" للطاقة الشمسية السيد حمود ناصر الدرعي.



وتهتم الشركة بمجال الطاقة الشمسية والمتجددة بشكل كبير، فمنذ تأسيسها عام 2015 وهي تعمل بجهد كبير لتقديم كافة أنواع وأنظمة الطاقة الشمسية بمختلف الأحجام والطاقات الاستيعابية، وتقدّم خدماتها للمباني السكنية والتجارية والصناعية بشكل شامل، وقد قامت بمشاريع ضخمة في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان واليمن، ما يجعلها من أشهر شركات تركيب الطاقة الشمسية في الامارات.

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وناقش المحافظ مع مدير الشركة سُبل التعاون لإنشاء محطات بالطاقة الشمسية في حضرموت، وذلك في اطار البحث عن مصادر للطاقة بالمحافظة لا تعتمد على المحروقات المكلفة مثل الديزل والمازوت.

واطلع مدير الشركة الأخ المحافظ على مشوار الشركة وخبرتها في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، وتنفيذ مشاريع داخل وخارج دولة الإمارات، مبدياً استعداده لتقديم كل سبل التعاون مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وجرى في الاجتماع الاتفاق على التعاون والاستشارة فيما يخص دراسة انشاء مشاريع في مجال الطاقة الشمسية في حضرموت.

وفي السياق ذاته أجرى المحافظ البحسني، اتصالات مع جهات رسمية في دولة الإمارات للتعجيل بتمكين محافظة حضرموت من الحصول على منحة الكهرباء التي كان قد وجه بها قبل نحو عامين سمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.