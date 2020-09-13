شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تدشن حملة الرش الضبابي والتوعية الصحية بحمى الضنك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي ،اليوم، بالعاصمة عدن ، حملة الرش الضبابي والتحري الحشري والتوعية الصحية بحمى الضنك بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية عبر منظمة الصحة العالمية.



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وأوضح الدكتور الوليدي ،ان الحملة التي تستمر 18 شهرا في عموم محافظات الجمهورية ، تنفذ على ثلاث مراحل وتهدف للقضاء على بؤر نواقل حمى الضنك والملاريا والحد من انتشارهما وكذا التوعية والإرشاد الصحي من خلال الحملة الاعلامية المصاحبة للحملة..داعيا الى تظافر كل الجهود لإنجاح فعاليات الحملة..مثمناً دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية لتنفيذ هذه الحملة.

وأشار مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة الدكتور ياسر باهشم لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان الحملة ستبدأ اليوم من مديرية المنصورة وسيشمل كل مديريات المحافظة بواقع ست ايام لكل مديرية..مشيرا الی أنه يتزامن مع حملة الرش الضبابي والتقصي الحشري لنواقل الضنك والملاريا حملة توعوية وارشادية صحية تستمر لعشرة ايام سيتم من خلالها وعبر الإذاعات المتنقلة بث الرسائل التوعوية والإرشادية الی المواطنين وتعريفهم بكيفية التخلص من بؤر النواقل للضنك والملاريا وطرق الوقاية منها.