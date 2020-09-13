شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الظاهر بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 13/أيلول/2020، مواقع للحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقال مصدر محلي إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر الحدودية مع الملكة العربية السعودية، تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم يتسن للمصدر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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