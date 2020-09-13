شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية أمل الشهراني تتجاوز المحظور من جديد وتنشر صور عارية صدمت المجتمع السعودي .. خلعت ملابسها واكتفت بحمالة صدر فقط ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عادت الشابة السعودية أمل الشهراني لتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بصورة مثيرة .

وتظهر في الصورة “الشهراني” وهي ترتدي الملابس الداخلية “الصدرية” سوداء اللون، وبطنها مكشوف في منطقة طبيعية على ما يبدو .

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وعلّقت “الشهراني”: “احب الطبيعة قد ما احب نفسي تجذبني المدن اللي فيها الطبيعة اكثر من المدن المزدحمة، وانتوا؟”.

ومؤخراً، صدمت السعودية أمل الشهراني متابعيها بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي البكيني من قطعتين، على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية .

وشنّ متابعون هجوماً عليها بتعليقات أكدوا فيها أنه ليس من الضروري أن تظهر أمامهم بأنها الشريفة ثم ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشال ميديا .

واعتبروا أن تلك الملابس “بيكيني” هي المناسبة للبحر لكن لا داعي لنشرها وتداولها بهكذا طريقة واتهموها بأنها تتعمد إثارة الجدل.