شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي بصنعاء يستثني 6 أنواع من عملة الدولار القديمة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكد البنك المركزي اليمني الخاضغ لسيطرة الحوثيين، أن قيمة الأوراق النقدية لعملة الدولار فئة الإصدار 2003م – 2006م “البيضاء” بما في ذلك التي تظهر عليها آثار الثني أو المختومة هي نفس قيمة الأوراق النقدية لعملة الدولار ذات فئة الإصدار اللاحق “الزرقاء”.

و حذر البنك المركزي بصنعاء البنوك وشركات الصرافة من التلاعب أو التمييز في أسعار صرف هذه الطبعة من الدولار.

و استثنى البنك المركزي، ستة أنواع من الأوراق النقدية من فئة الإصدار 2003م 2006م (البيضاء)، و هي المخزوقة و المقطوعة و المحروقة والمكتوب عليها بخط اليد و ذات المعالم المطموسة و الألوان المتغيرة بشكل كبير.



و لفت البنك إلى أن لجان تابعة للبنك المركزي بصنعاء ستقوم بتعليق عارضة القرار، أمام كل محل صرافة و البنوك التجارية بالعاصمة صنعاء. محذرا من إزالتها أو تعرضها للمسح أو التضليل، منوها إلى أن المتسبب سيدان بجرم الإضرار بالاقتصاد الوطني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي بصنعاء يستثني 6 أنواع من عملة الدولار القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.