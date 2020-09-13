المليشيا تقصف مزارع مواطنين في الدريهمي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي، مساء الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2020، قرى سكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل.

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وذكر مصدر محلي، أن المليشيات قصفت القرى المأهولة بالسكان ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية مستخدمة قذائف مدفعية الهاون عيار 120، وخلقت حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين لا سيما النساء والأطفال.

ورفعت المليشيات الحوثية، الذارع الإيرانية في اليمن، وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، في ظل صمت وتغاض أممي تجاه تلك الخروقات