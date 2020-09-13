شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يصف «بايدن» بـ جو النائم ويسخر : لا أعرف أنه على قيد الحياه ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت المنافسات بين الرئيس الأمريكي " ترامب " ومنافسه الديمقراطي قبيل الإنتخابات الرئاسية المقبلة .

وهاجم " ترامب " " بايدن " في اجتماع حاشد ضم الآلاف من مؤيده وقال أنه " أسوء مرشح في التاريخ ، ثم سخر منه قائلاً : لا أعرف أنه على قيد الحياه !

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كما اتهمه " ترامب " بالتقليل من جهود الجيش الأمريكي واستغلال أزمة كورونا ، ووصفه بـ " جو النائم " .

وشهد الإجتماع تظاهر الآلاف من المؤيدين لتولى الرئيس الأمريكي أربع سنوات أخرى وسط شعارات : نحب ترامب ، ومتظاهرون سلميون .