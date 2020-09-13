شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يصف «بايدن» بـ جو النائم ويسخر : لا أعرف أنه على قيد الحياه ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت المنافسات بين الرئيس الأمريكي " ترامب " ومنافسه الديمقراطي قبيل الإنتخابات الرئاسية المقبلة .
وهاجم " ترامب " " بايدن " في اجتماع حاشد ضم الآلاف من مؤيده وقال أنه " أسوء مرشح في التاريخ ، ثم سخر منه قائلاً : لا أعرف أنه على قيد الحياه !
كما اتهمه " ترامب " بالتقليل من جهود الجيش الأمريكي واستغلال أزمة كورونا ، ووصفه بـ " جو النائم " .
وشهد الإجتماع تظاهر الآلاف من المؤيدين لتولى الرئيس الأمريكي أربع سنوات أخرى وسط شعارات : نحب ترامب ، ومتظاهرون سلميون .
كانت هذه تفاصيل خبر «ترامب» يصف «بايدن» بـ جو النائم ويسخر : لا أعرف أنه على قيد الحياه ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.