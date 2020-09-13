شكرا لبحثكم عن خبر الصماد قتل على أيدي المليشيات.. وثيقة سرية تكشف عن خلافات حادة بين محمد الحوثي والمشاط والأخير يقول: حياة عبدالملك الحوثي في خطر (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، وثيقة سرية، تكشف عن تصاعد حدة الخلافات في رأس الهرم السلالي للمليشيات الحوثية الإنقلابية.

وبحسب الوثيقة المسربة، فإن الخلافات بين محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية للمليشيات، ومهدي المشاط رئيس المجلس السياسي للجماعة، بلغت ذروتها في الآونه الأخيرة.

وأكد المشاط في الوثيقة؛ التي وجه فيها رسالة لزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي؛ وجود خلافات بينه وبين محمد على الحوثي، وذلك بسبب تدخل الأخير في اختصاص المشاط فيما يتعلق بالجانب العسكري.

وحذر المشاط من خطورة الخلافات، مؤكدا انها تمثل خطرا على سير المعارك في الجبهات وبقاء الجماعة في الحكم على المناطق الخاضعة لسيطرتها، وحياة زعيمها عبدالملك الحوثي.

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وأوضح رئيس المجلس السياسي للمليشيات المشاط، إن تلك الخلافات قد تجعله يواجه مصير صالح الصماد؛ في إشارة منه إلى اغتيال الصماد من قبل قيادات من الجماعة؛ مؤكدا أن استمرار الخلافات قد تعرضه للاغتيال من قبل جناح محمد علي الحوثي.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تطورات جديدة فيما يتعلق بصراع أجنحة وفصائل الميليشيات الحوثية، وبروز انقسام قيادات حوثية على مستوى رفيع، يتمثل بعضه في الصراع على النفوذ والسيطرة، وعدم التوافق على تقاسم المنهوبات من المساعدات والإتاوات.