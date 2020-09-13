مقتل 4 حوثيين بقصف للتحالف في صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ صعدة قتل أربعة حوثيين، على الأقل، بنيران طيران التحالف العربي بمديرية كتاف التابعة لمحافظة صعدة، شمال اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية، أن طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي بقيادة السعودية دمر آلية حوثية وقتل من كان على متنها بمنطقة الصوح بكتاف. وقالت، إن أربعة من الحوثيين قتلوا فيما أعطبت الآلية. وتدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى في جبهات محور كتاف بمحافظة صعدة

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