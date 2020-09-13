أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

مقاتلات التحالف العربي تستهدف ثكنات ومواقع مليشيا الحوثي الإيرانية بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/500812/ مستشفى الثورة بتعز يتسلم محاليل لأكثر من 81 ألف جلسة غسيل كلوي https://www.elyamnelaraby.com/500823/ الرئيس هادي يستقبل السفير الامريكي لدى بلادنا الأحد 13 سبتمبر 2020 https://www.elyamnelaraby.com/500831/ Advertisements القوات المشتركة تسيطر على مركز قيادة الميليشيا في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/500839/ الكشف عن مواقع مليشيا الحوثي التي استهدفها طيران التحالف بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/500777/ إتلاف 1155 لغما وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي باليمن https://www.elyamnelaraby.com/500780/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/500783/

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