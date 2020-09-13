شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يطالب المواطنين باخراج العملة اليمنية الجديدة من مناطق سيطرته بتعز والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - منعت جماعة الحوثي، تداول العملة اليمنية في طبعتها الجديدة في مناطق سيطرتها شرق مدينة تعز وسط البلاد.

وذكرت وكالة (سبأ) التابعة للحوثيين، الخميس، أن سليم المغلس المعين من قبل الحوثيين محافظاً لتعز، وجه بالتعميم للتجار والمولات بعدم التعامل بالعملة الجديدة

واعتبرت الجماعة، هذا الإجراء يأتي “للحد من تأثيرها العملة الجديدة على الاقتصاد والعملة الوطنية” في مناطق سيطرتهم على حد زعمهم

وقالت إنها ستصدر “تعميماً على التجار والمستوردين والمكاتب الإيرادية (التابعة لها) بإخراج ما لديهم من عملة جديدة إلى خارج المحافظة خلال مدة محددة".

ويقول خبراء اقتصاد إن، ارتفاع الأسعار وعمولة الحوالات، يرجع إلى قرار منع الحوثيين التداول بالعملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.

وأدى حظر الحوثيين تداول الأوراق النقدية الجديدة، إلى انخفاض المعروض من الريال في المناطق التي يسيطرون عليها مقارنة بزيادة المعروض من العملة المحلية في مناطق الحكومة، خاصة مع زيادة تدفق الأوراق النقدية الجديدة بالريال إلى المناطق الحكومية، وبالتالي نتج عن ذلك توسع فارق سعر الصرف.

في ديسمبر الماضي، قرر الحوثيون منع تداول واستخدام وحيازة العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية ما أدى إلى تداعيات كارثية على المواطنين منها رفع عمولة التحويلات الداخلية وفقدان السيولة، فضلاً من النقود القديمة أصبحت تالفة وغير صالحة للتعامل

وانهار الريال اليمني أمام العملات الصعبة (الدولار الريال السعودي)، وتجاوز سعر صرف الدولار في عدن حاجز الـ750 والريال السعودي حاجز الـ200، بينما انخفض السعر في صنعاء إلى 600 ريال للدولار الواحد ونحو 160 للريال السعودي.