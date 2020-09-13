شكرا لبحثكم عن خبر الأسباب الحقيقة لمقتل الشاب «عبدالله الأغبري» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثبتت جريمة الاغبري بالدليل القاطع أن هذه العصابة. الاجرامية. تمارس عملية الاتجار بالاعضاء البشرية. منذ وقت… طويل.

جريمة قتل #الاغبري في صنعاء جريمه تقشعر منها الابدان نفذها مجرمين تجردو من صفة الانسانيه. هولاء عصابات منظمه اقدموا علي ضرب الاغبري لمدة 6 ساعات متواصلة حتي الموت، فأي وحشية تساوي وحشية هؤلاء !!

ومفكرين أن جريمة قتل #الاغبري غير منظمة ومجرد جناة لاعلاقة لهم بالسلطة كما يدعي البعض؟

الغرفة بحسب المعلومات هي مكان الخلوة المفضل لمحمد علي العماد هذا المكان يمارس فيه الدعارة وابتزاز الفتيات بعد استدارجهن وتصويرهن ومن ثم استخدامهن في ترويج المخدرات للشباب..

#المجرم ليس.هؤلاء من ظهروا بالفيديو المجرم صاحب نفوذ وسلطة، هو نفسه من وجه بالخلاص من #الأغبري واستبق الفعل بوضع الكام لتوريط هؤلاء الاشخاص ودحض التهمة عنه بشكل أسرع بعيد عن الشكوك والتحقيقات .. استطاع الخروج بسلام بعد أن تخلص من الجميع

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#عبدالله_الاغبري قتلوه لانه كان يفضحهم انهم يقوموا بأبتزار نساء واغتصابهن . غرفة الجريمة هي نفسها غرفة اغتصاب.

الفتيات وتصويرهن وابتزازهن ومن ثم اجبارهن علي توزيع الممنوعات كالمخدرات والحشيش #الاغبري

#عبدالله_الاغبري قضية خلفها جرآئم كبيرة جدا تتورط فيها شبكة من القيادات الرفيعة علي مستوى للسلطة لذلك تمت تصفيته بتلك الطريقة البشعة القاتل الحقيقي هو من دفع بتلك العناصر لارتكاب الجريمة ومن باب التخلص من الضحية والجلاد والشهود فقام بتوثيق التعذيب كان هدفه ينجو بنفسه؟

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