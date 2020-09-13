شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجمهورية يستقبل السفير الامريكي لدى اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على متانة وعمق العلاقات المميزة التي تربط اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية والمبنية على الشراكة والتعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لخدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم لسفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل الذي قدم لفخامة الرئيس التهنئة بعودته من رحلته العلاجية الناجحة في الولايات المتحدة الامريكية.



وجرى خلال اللقاء تناول جملة القضايا المتصلة بالشأن اليمني ومستجدات الاوضاع على مختلف الصعد وتصعيد المليشيات الانقلابية الحوثية وتكرار محاولاتها البائسة نحو نزيف الدم تجاه ابناء شعبنا لإرضاء مشاريع واجندة ايران في المنطقة فضلا عن استهدافها المتكرر لدول الجوار.

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واكد فخامة الرئيس مجددا على اهمية السلام ودعمه للجهود الرامية الى تحقيقه وفقاً والمبادرات والقرارات ذ ات الصلة

من جانبه عبر السفير الامريكي عن سروره بهذا اللقاء مؤكداً دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود فخامة الرئيس الرامية الى تحقيق امن واستقرار اليمن بما يمثل ذلك من اهمية امن واستقرار المنطقة والعالم.. مؤكداً على دعم بلاده ليمن موحد وامن ومستقر وتعزيز مجالات التعاون القائمة في مواجهة المخاطر والتحديات والارهاب

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي