شكرا لبحثكم عن خبر مستشار للرئيس اليمني يعلق على تطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - علق مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي على تطبيع البحرين من الكيان الصهيوني في تغريدة على صفحتة الشخصية في تويتر . وقال المخلافي ان الأمة العربية في أسوأ مراحلها والمشروع الصهيوني يحقق أهدافه في التطبيع بعد ان تمالئ أعداء الأمة ومعهم بعض أبنائها من الطائفيين ودعاة الجهويات ودمروا الدولة الوطنية والجيوش، ولكن ثقتي ان أمتنا لن تموت.

واضاف المخلافي ان ‏⁧‫#التطبيع_البحريني‬⁩ مثّل سابقه، باطل وغير مبرر ومدان وتفريط بالقضية الفلسطينية.

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