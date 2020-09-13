شكرا لبحثكم عن خبر أسباب عدم ظهور المتهم العامري في أول فيديو للمتهمين بمقتل الشاب “الأغبري” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقال المصدر إن السبب يعود إلى قيام المدعو وليد العامري بمحاولة الانتحار بسبب قيامه بشرب مادة سامة الا انه تم إسعافه وبعد تجاوزه الخطر ظهر اليوم ليبدي اعترافاته أسوة بزملائه.

وكان الإعلام الأمني في صنعاء قام بنشر مقطع مرئي للمتهم الخامس وليد العامري المتهم في قضية تعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري.

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وجاءت في المقطع المرئي اعترافات المتهم العامري بقتل الأغبري .

وظهر العامري بعد ضغط كبير في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم ظهوره مع زملائه المتهمين في فيديو الاعتراف الذي نشر يوم امس الجمعة .

وهزت جريمة قتل الأغبري المدينة وأثارت غضب واسع بين الاهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت قضية رأي عام في خلال أيام.