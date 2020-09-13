مقاتلات التحالف العربي تستهدف ثكنات ومواقع مليشيا الحوثي الإيرانية بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استهدفت مقاتلات التحالف العربي الأحد، بعدة غارات جوية ثكنات ومواقع مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.



وشملت الغارات جبل الصمع بمديرية أرحب شمالي العاصمة، وقاعدة الديلمي العسكرية بجانب مطار صنعاء الدولي، إلى جانب استهداف مواقع بمنطقة حزيز جنوبي العاصمة.

وأسفر القصف عن تدمير 4 طائرات مسيرة للحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية.

وبحسب شهود عيان فقد هز دوي الانفجارات العاصمة، فيما شوهدت ألسنة من اللهب وأعمدة من الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة.، وفقا للعين.

ولا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف على علو منخفض.

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وتكثف مقاتلات التحالف، منذ أمس السبت، غاراتها الجوية على صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، منذ أكثر من خمس سنوات.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحوثيين إرسال طائرات مسيرة إلى مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض عدد من الطائرات بدون طيار، وكذلك تدمير العديد من الزوارق المفخخة.

ورغم التحذيرات الدولية، تعمل مليشيا الحوثي على انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، والتجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، في ظل التجاوزات اللاأخلاقية من الحوثيين.