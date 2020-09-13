سقطرى.. استمرار الفعاليات الشعبية المؤيدة للشرعية والرافضة للانقلاب

تواصلت للأسبوع الثالث على التوالي، الفعاليات الشعبية المنددة بالانقلاب على الشرعية في محافظة أرخبيل سقطرى، جنوب شرقي البلاد.



وقالت مصادر محلية، إن العشرات من أبناء المحافظة، نفذوا صباح السبت، وقفة احتجاجية عبروا فيها عن دعمهم للدولة والشرعية والأمن والاستقرار ورفضهم لانقلاب مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات.



وطالب المحتجون بعودة الشرعية وتفعيل مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الذي فرض على المحافظة بقوة السلاح.



ودان المحتجون كل أشكال العنف والفوضى والممارسات التي تمس الحريات وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم من خلال التهديد والاعتقال والسجن وتلفيق التهم.



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