شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو..يمني يعود الى الحياة متشردا في شوارع استطنبول ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بالفيديو..يمني يعود الى الحياة متشردا في شوارع استطنبول !

أفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة، بعودة “ستيني” يمني من الموت بعد العثور عليه متشرداً في أحد الشوارع بمدينة تركية.

وذكرت قناة المهرية الفضائية، في قصة اليمني الذي عاد من الموت بعد العثور عليه متشرداً في شوارع مدينة اسطنبول التركية.