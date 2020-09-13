شكرا لبحثكم عن خبر طعميان يكشف مستجدات معارك مأرب ويزعم تقدم الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال محافظ مأرب المعين من قبل الحوثيين علي طعيمان إن "معركة تحرير مأرب حققت إنجازات كبيرة وباتت غالبية مديريات المحافظة تحت سيطرة الجماعة".

وأكد طعيمان في تصريح صحفي "استمرار الحملة العسكرية حتى استكمال تحرير محافظة مأرب وتحقيق النصر المؤزر فيها على حد تعبيره.

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في سياق متصل، قالت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة، إن طعميان عقد السبت، لقاء ضم عدداً من المشائخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية من أبناء قبيلة مراد في مديرية رحبة.



وكانت جماعة الحوثيين سيطرت الأربعاء، على مركز مديرية "رحبة" جنوب محافظة مأرب بعد توقيعهم لاتفاق مع بعض القبائل القاطنة في المديرية.

وتأتي هذه التطورات في مركز مديرية "رحبة" في الوقت الذي ما تزال القوات الحكومية والقبائل يخوضون معارك ضد الحوثيين في الأطراف الجنوبية من المديرية.