شكرا لبحثكم عن خبر منع حمل السلاح وإطلاق النار في الأعراس بمدينة تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نظمت السلطة المحلية في محافظة تعز، يوم السبت لقاء موسعا لقيادات المحافظة ومدراء أقسام الشرطة وعقال الحارات، لمناقشة آليات رصد الاختلالات الأمنية.

وأُقرّ اللقاء إلزام عقال الحارات بإبلاغ الأهالي والمواطنين بمنع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات، ومنع حمل السلاح، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة وحزم مع من يخالف ذلك.

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ونبه اللقاء أن من يخالف قرار منع إطلاق النار في الأعراس يعرض نفسه للعقوبة والسجن والتأديب والغرامات المالية ومصادرة الأسلحة التي يتم من خلالها إطلاق النار بمختلف أنواعها.

كما دعا الاجتماع إلى رصد الاختلالات والإبلاغ الفوري عنها وعن أماكن تواجد المطلوبين أمنياً والمشتبه بهم، والتنسيق المتكامل بين عقال الحارات والأجهزة الأمنية بما يخدم حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.