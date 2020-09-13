شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يصدرون بياناً عسكرياً جديداً حول معارك مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت جماعة الحوثيين، مساء اليوم السبت، بياناً جديداً حول تطورات الأوضاع في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

واتهمت جماعة الحوثيين طيران التحالف العربي، بشن أكثر من عشر غارات على محافظة مأرب خلال الساعات القليلة الماضية.

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ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة عن مصدر عسكري قوله إن طيران التحالف استهدف مديرية مدغل بـ9 غارات و 16 غارة على مديرية مجزر.



في سياق متصل، زعمت وسائل إعلام الحوثيين، سيطرة قواتهم على منطقة نجد المجمعة في مديرية الجوبة جنوب مأرب.

وكان طيران التحالف شن فجر اليوم السبت، سبع غارات جوية على مواقع ومعسكرات الحوثيين في العاصمة صنعاء.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الحوثيين، استهداف العاصمة السعودية الرياض، بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار و4 طائرات مسيرة من طراز صماد 3 وإعلان التحالف التصدي للهجمات.