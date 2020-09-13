الحوثيون يقصفون مأرب بثلاثة صورايخ باليستية ودوي انفجارات عنيفة

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يزيد بن سلمان - شبوة -
قالت مصادر محلية في مدينة مأرب، إن جماعة الحوثيين استهدفت أحياء سكنية في المدينة بثلاثة صواريخ باليستية أحدثت انفجارات عنيفة وأثارت الهلع في أوساط السكان,
وأوضحت المصادر لـ"يمن برس" أن الصواريخ الحوثية سقطت وسط أحياء سكنية ما أدى الى سقوط ضحايا لم يعرف عددهم حتى اللحظة.
وأشارت المصادر إلى أن فرق الإسعاف هرعت إلى المكان لانقاذ المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة.
ويأتي هذا الهجوم الصاروخي الحوثي في الوقت الذي تشهد فيه جبهات محافظة مأرب الجنوبية معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية.
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