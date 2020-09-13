شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يعقد اجتماعا استثنائيا بأبرز مسؤوليه ويؤكد على ضرورة إنهاء الانقلاب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد الرئيس هادي، اليوم السبت، على أهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل تماسكها لمقاومة الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية الجديدة.

جاء ذلك خلال ترأسه مساء اليوم اجتماعاً استثنائيا ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، للوقوف على جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وخاصة ما يتصل بالأوضاع الخدمية والمعيشية والتطورات الميدانية(وفق وكالة سبأ).

كما أكد الرئيس على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.



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وشدد على أهمية مضاعفة وتظافر الجهود من قبل كل مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة لملامسة واقع واحتياجات المواطن والتفاعل وتلبية احتياجاته ومتطلباته الأساسية وتخفيف من معاناته التي ضاعفت من أعبائها قوى التمرد والانقلاب.

وثمن الرئيس "صمود وتضحيات حماة الوطن وأبناء اليمن من قبائل وشيوخ وشباب وكهول التي سطروها من ملاحم بطولية مشرفة في مختلف خطوط التماس.. منوها بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الدائم لليمن وعلى مختلف المستويات" .

كما أكد على أهمية تجاوز كل المنغصات والتحديات والعمل المخلص والجاد في تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي يصب في مصلحة شعبنا اليمني دون استثناء.

وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الجمهورية تقريراً موجزاً لخص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها مأرب والجوف والبيضاء والضالع والساحل وغيرها لافتاً الى الانتصارات المحققة في تلك الجبهات.

إلى ذلك قدم رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إيجازا عن عدد من المواضيع المتصلة بنشاط مؤسسات الدولة فضلا عن الوضع الاقتصادي وتحدياته التي استعرض مؤشراتها رئيس الحكومة المكلف والتصورات الممكنة لتجاوزها والحد من أثارها.