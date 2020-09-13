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الضابط المشارك في عملية اغتيال بن لادن يكشف دوافع مثيرة قبل الواقعة

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عدن - ياسمين التهامي - روى الضابط الأمريكي روبوت أونيل أحد المشاركين في عملية “نبتون سبير” لإغتيال زعيم تنفيذ القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011 عن استعداداته قبل العملية .

 

 

وقال " أونيل " أنه كان يتوقع أن يقوم بن لادن بتفجير نفسه وعائلته لقتلهم وكان الجميع يائسون من النجاه ، لكنهم تذكروا مشاهد الموت في أحداث 11 سبتمبر وقفز الناس من اعلى البرج فتحمسوا للعملية .

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وقال تذكرنا كذلك ركاب الرحلة 93 التي تحطمت في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، وكيف قاتلوا الإرهابيين وضحوا بأرواحهم .

 

وأضاف : تناولت وجبة أخيرة مع عائلتي قبل المهمة ثم كتبت رسائل وداع فإذا لم تراني غدًا، ستعرف ما هذا. ولكن إذا رأيتني غدًا، فقم بإعادة هذه الأشياء إلي ، وفقاً لديلي ميل البريطانية .

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