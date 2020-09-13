شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد تسولها في شوارع القاهرة.. وفاة فنانه شهيرة ولم يمشِ في جنازتها سوى شخصين فقط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - راقصه شهيرةآ وفنانه تعلمت الرقص بدون علم أهلها ، حيث كانت تخرج من البيت بحجة الذهاب للكنيسة للصلاة .

لكنها بعد أن أتقنت الرقص تركت بيتها مع أهلها ، وحاول اهلها اقناعها بالعودة للبيت ولكنها رفضت

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فتبرأ اهلها منها ، انها الراقصه الشهيره " شفيقه القبطيه " .

وعلى الرغم من انها عاشت كالملوك و الأمراء ، لكنها حُرِمت من الامومة .

قررت "شفيقه" ان تتبنى طفلا ، لكنه تربي ان يكون فاسداً ومدمن خمر و مخدرات ، نظرا للجو الذي تربي فيه وسط الراقصات .

تقدمت " شفيقة " في العمر ، وبدأت تشرب الخمر و تتعاطى المخدرات .

كما تزوجت من شاب تقدم إليها من أجل مالها وبعد ما أخذ كل ما لديها تركها و ذهب .

وهنا بدأت شفيقة تتسول في شوارع القاهرة ، حيث اصبحت متسولة منكسرة ، وافترشت الحصير في أحد البيوت الشعبية إلي أن توفت بعد عناء و مذلة عن عمر يناهز ٧٥ عاماً .

والجدير بالذكر أنه مشي في جنازتها ٢ فقط ، هما طليقها الكمسرى الذى كان دائم المطاردة لها بسبب ثروتها الهائلة ، والآخر عربجى الكارو الذى كان يحميها من طليقها بعد انفصالها عنه ومطاردته لها ، كما دفع طليقها أجره الحانوتي التي كانت لا تمتلكها .

المصدر : الأقباط