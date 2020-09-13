شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد تسولها في شوارع القاهرة.. وفاة فنانه شهيرة ولم يمشِ في جنازتها سوى شخصين فقط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - راقصه شهيرةآ وفنانه تعلمت الرقص بدون علم أهلها ، حيث كانت تخرج من البيت بحجة الذهاب للكنيسة للصلاة .
لكنها بعد أن أتقنت الرقص تركت بيتها مع أهلها ، وحاول اهلها اقناعها بالعودة للبيت ولكنها رفضت
------------------------------
شاهد آخر الأخبار الساخنة :
• بعد تسولها في شوارع القاهرة.. وفاة فنانه شهيرة ولم يمشِ في جنازتها سوى شخصين فقط (صور)
• الفنانة نسرين طافش تتجاوز المحظور وتصدم الجميع باطلالة فاضحة وساخنة 6لى على البحر .. شاهد
• تسريب صورة فاضحة وغير متوقعة لزوجة بطل مسلسل "قيامة عثمان" ..شاهد
• قناة MBC تنشر فيديو صادم للفنان محمد رمضان اثناء مشاركته في برنامج المقالب الذي يقدمة "رامز جلال".. مافعله فاجئ الجميع ولم يتوقعه أحد ..شاهد
• بصدر منتفخ وارداف نحيفه : إطلالة ساخنة وغير متوقعة للفنانة ياسمين ..شاهد الصور
• شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو
• انتشار زنا المحارم في السعودية ..شاب يفعل بأخته ما لا يمكن لأحد ان يتخيله ..وبعد ست سنوات حدثت الفاجعة التي كشفت المستور ..شاهد تفاصيل مروعة يهتز لها الوجدان
• فضيحة صادمة لفتاة سعودية مع الفنان محمد رمضان .. عشقته في زيارته الاخيرة للسعودية واستخدمت حيلة ماكرة للوصول اليه وتحقيق حلمها بين احضانه ..شاهد
• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد
-----------------------
فتبرأ اهلها منها ، انها الراقصه الشهيره " شفيقه القبطيه " .
وعلى الرغم من انها عاشت كالملوك و الأمراء ، لكنها حُرِمت من الامومة .
قررت "شفيقه" ان تتبنى طفلا ، لكنه تربي ان يكون فاسداً ومدمن خمر و مخدرات ، نظرا للجو الذي تربي فيه وسط الراقصات .
تقدمت " شفيقة " في العمر ، وبدأت تشرب الخمر و تتعاطى المخدرات .
كما تزوجت من شاب تقدم إليها من أجل مالها وبعد ما أخذ كل ما لديها تركها و ذهب .
وهنا بدأت شفيقة تتسول في شوارع القاهرة ، حيث اصبحت متسولة منكسرة ، وافترشت الحصير في أحد البيوت الشعبية إلي أن توفت بعد عناء و مذلة عن عمر يناهز ٧٥ عاماً .
والجدير بالذكر أنه مشي في جنازتها ٢ فقط ، هما طليقها الكمسرى الذى كان دائم المطاردة لها بسبب ثروتها الهائلة ، والآخر عربجى الكارو الذى كان يحميها من طليقها بعد انفصالها عنه ومطاردته لها ، كما دفع طليقها أجره الحانوتي التي كانت لا تمتلكها .
المصدر : الأقباط
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسولها في شوارع القاهرة.. وفاة فنانه شهيرة ولم يمشِ في جنازتها سوى شخصين فقط (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.