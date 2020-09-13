شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة نسرين طافش تتجاوز المحظور وتصدم الجميع باطلالة فاضحة وساخنة 6لى على البحر .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت النجمة السورية نسرين طافش اليوم الجمعة متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع “انستغرام” بنشرها ثلاثة صور حديثة وهي على شاطئ البحر بجوار الامواج.

ظهرت النجمة “طافش” بالصورة وهي ترتدي الفستان الاصفر وكان شعرها منسدلاً على ظهرها.

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فاجأت الصورة المتابعين معبرين عن إعجابهم الشديد باللون الاصفر الذي اكتسب جمالاً من جمالها.

وعلقت الفنانة السورية على إطلالتها الجديدة قائلة “صباح الخير.. انا ممتنة بهذه اللحظة بكل ما فيها وبوعي”.

وأضافت: “وأعلم المزيد من الخير بانتظاري”.

وتابعت متسائلة: “ما هي الاحتمالات الافضل المتاحة لي اليوم؟ كيف يمكن للحال أن يصبح أفضل مما هو عليه! ما هو الشيئ الذي اذا فهمتك أو تعلمته ستصبح حياتي أجمل وأيسر؟”.

وختمت السورية نسرين طافش تعليقها بكلمات من الشكر والامتنان للمصورة التي قامت بالتقاط صورها التي وصفها الجمهور بالرائعة معبرين عن اعجابهم الشديد بها.

سابقاً نشر حساب فائز الخاص بالفنانة نسرين طافش على “انستغرام” صورة لها وهي بداخل حمام السباحة.

وعلق: “مساؤكم حب” وسرعان ما قام المتابعين بتداول الصورة ونشرها على نطاق واسع وانهالت عليها التعليقات بشكل كبير جداً، منهم من انتقدها والبعض عبر عن اعجابة الشديد بها.