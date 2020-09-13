شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صورة فاضحة وغير متوقعة لزوجة بطل مسلسل "قيامة عثمان" ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة فاضحة للمثلة التركية الشهيرة فهرية أفجان زوجة الفنان التركي بوراك أوزجفيت وهي داخل حمام السباحة. حيث ظهرت الممثلة التركية الفاتنة في احدى الصور وهي شبه عارية ترتدي لباس البكيني ذات اللون الأحمر وهي تسبح داخل حوض السباحة. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • بعد تسولها في شوارع القاهرة.. وفاة فنانه شهيرة ولم يمشِ في جنازتها سوى شخصين فقط (صور) • الفنانة نسرين طافش تتجاوز المحظور وتصدم الجميع باطلالة فاضحة وساخنة 6لى على البحر .. شاهد • تسريب صورة فاضحة وغير متوقعة لزوجة بطل مسلسل "قيامة عثمان" ..شاهد • قناة MBC تنشر فيديو صادم للفنان محمد رمضان اثناء مشاركته في برنامج المقالب الذي يقدمة "رامز جلال".. مافعله فاجئ الجميع ولم يتوقعه أحد ..شاهد Advertisements • بصدر منتفخ وارداف نحيفه : إطلالة ساخنة وغير متوقعة للفنانة ياسمين ..شاهد الصور • شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو • انتشار زنا المحارم في السعودية ..شاب يفعل بأخته ما لا يمكن لأحد ان يتخيله ..وبعد ست سنوات حدثت الفاجعة التي كشفت المستور ..شاهد تفاصيل مروعة يهتز لها الوجدان • فضيحة صادمة لفتاة سعودية مع الفنان محمد رمضان .. عشقته في زيارته الاخيرة للسعودية واستخدمت حيلة ماكرة للوصول اليه وتحقيق حلمها بين احضانه ..شاهد • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وقبل عدة أيام احتفل الممثل التركي بوراك اوزجيفيت بالذكرى السنوية الثالثة لزواجه من “أفجان” حيث وصفها بأنها أجمل فتاة في العالم. واشتهر الفنان بوراك وزوجته افجان بـ”كامل وفريدة” أو “كاران وفريدة” او كما يطلق عليهم بالوطن العربي بأنهم “طائر الحب”.

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