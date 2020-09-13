شكرا لبحثكم عن خبر بيان حول تطورات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم السبت تسجيل حالتي إصابة جديدة في اليمن.
وقالت اللجنة في بيان لها إنها سجلت حالة إصابة جديدة في حضرموت وحالة أخرى في لحج.
ولم تسجل اللجنة أي حالات وفاة أو تعاف جديدة خلال الساعات الماضية
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن حتى مساء اليوم السبت (2009) منها (580) حالة وفاة و(1211) حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين.
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