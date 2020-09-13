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بيان حول تطورات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم السبت  تسجيل حالتي إصابة جديدة في اليمن.

  وقالت اللجنة في بيان لها إنها سجلت  حالة إصابة جديدة في حضرموت وحالة أخرى في لحج.

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ولم تسجل اللجنة أي حالات وفاة أو تعاف جديدة خلال الساعات الماضية
 

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن حتى مساء اليوم السبت (2009) منها (580) حالة وفاة و(1211) حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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