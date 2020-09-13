شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يتهمون دولة خليجية بإرسال خبراء إسرائيليين إلى اليمن لإنشاء قاعدة عسكرية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قالت جماعة الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت بإرسال خبراء إسرائيليين إلى جزيرة سقطرى الاستراتيجية في المحيط الهندي".
وأكد محافظ سقطرى هاشم سعد السقطري المعين من قبل جماعة الحوثي الانقلابية إن "مطامع دول التحالف ومن ورائها أمريكا وإسرائيل، ستسقط في أرض سقطرى التي لم تقبل الغزاة على مر التاريخ"، مشيرا إلى أن "الإمارات تعمل منذ بدء التحالف على إنشاء قاعدة عسكرية وإنشاء مليشيات لزعزعة أمن واستقرار أرخبيل سقطرى نظراً لأهميته الاستراتيجية في المحيط الهندي".
واعتبر السقطري، "تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني تحصيل حاصل كون كل تحركات الإمارات منذ بداية العدوان هدفها أن تكون هناك قواعد أمريكية وإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "أبوظبي خدمت إسرائيل بشكل كبير في المنطقة، واليمن كشف حجم العلاقة بين أبوظبي وتل أبيب".
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