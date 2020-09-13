شكرا لبحثكم عن خبر هذا ما حدث في مفرق الجوف بعد ساعات من سيطرة قوات الجيش على مركز قيادة الحوثيين ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية في القوات الحكومية إن مقاتلات التحالف العربي شنت اليوم السبت غارات مكثفة استهدفت رتلاً للحوثيين مفرق الجوف. Advertisements وأضافت المصادر، أن القصف الجوي دمر رتلا عسكريا للجماعة الحوثية، مكون من عربتين عسكريتين ودبابة وطقم وسلاح 37. يأتي ذلك في الوقت الذي دفعت فيه جماعة الحوثي بمزيد من التعزيزات الى الضواحي الشمالية الغربية من مدينة مأرب.

وأمس الجمعة، تمكنت قوات الجيش، من السيطرة على مركز قيادة جماعة الحوثي وغرفة الاتصالات اللاسلكية التابعة لها في جبهة "النضود" بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

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