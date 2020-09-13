شكرا لبحثكم عن خبر صادروا سيارته واقتادوه إلى جهة مجهولة..شركة مصرفية تكشف واقعة اختطاف مالكها أمام أنظار الجميع في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
دانت شركة التضامن العربي للصرافة في صنعاء اختطاف مدير الشركة ومالكها" محمد مرشد الصانع" والذي تعرض لعملية الاختطاف مساء يوم أمس عند الساعة التاسعة ليلا بعد ترصده منذ مغادرته مقر عمله في جولة عمران .
وقالت الشركة في بيان _ حصل "يمن برس" على نسخة منه _ :"نستنكر عملية الاختطاف وما رافقها من عملية اعتداء ومصادرة لسيارته الخاصة واقتياده إلى جهة مجهولة ..مؤكدة أنها لا تعرف مصير مديرها المختطف حتى اليوم لتتمكن من الوصول إليه والاطمئنان على صحته وسلامته .
وناشدت الشركة الجهات الأمنية بتحمل المسؤولية القانونية بالبحث عن مدير الشركة وتحريره من أيادي من وصفتهم بالعصابة الآثمة وضبط الجناة بالعقوبات اللازمة جراء ما اقترفوه من جريمة مشينة باختطاف مدير الشركة في شارع القيادة العام وسط صنعاء أمام مسمع ومرأى الناس جميعا دون مبالاة للقانون ودون مراعاة للحق العام .حسب البيان.
وقالت :"إن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا للأعراف اليمنية الأصيلة واعتداءً ظالما لحقوق المواطن للعيش بسلام وأمان على نفسه وماله وتتنافى هذه الجريمة مع القيم الاسلامية والانسانية والمجتمعية ".
وأكدت الشركة أن استمرار اختطاف مديرها العام سيترتب عليه المطالبة بحق التعويض العادل بما لحق بمديرها من أذى نفسي وجسدي ومادي أثناء عملية الاختطاف ،وستعمل على تحقيق ذلك وفقا للقوانين الإجرائية لدى الجهات المعنية والرسمية .حد قولها.
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