عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إتلاف 1155 لغما وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي باليمن

الأحد 13 سبتمبر 2020

الخليج 365

أتلف المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، أمس السبت، في الساحل الغربي اليمني 1155 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من مخلفات ميليشيات الحوثي.



وتعد عملية الإتلاف هذه رقم 80 لمشروع مسام في اليمن إجمالا، والـ28 لفرق مسام في الساحل الغربي اليمني.

وأوضح مدير عام مشروع مسام، أسامة القصيبي، أن عملية الإتلاف في منطقة باب المندب شملت 313 لغما مضادا للدروع، و313 فيوز وكبسولة، و203 قذائف غير منفجرة، بالإضافة إلى 315 صاعقا منوعا و5 ألغام مضادة للأفراد، و6 صواريخ مفخخة.

وأكد القصيبي،في بيان، أن مسام مستمر في عمليات إتلاف وتفجير الألغام بهدف إبعاد اليمنيين مستقبلاً عن خطر الألغام بشكل نهائي، ولضمان عدم استخدامها مجدداً في إرهاب المدنيين وإعاقة حياتهم.

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ويعمل مشروع مسام في اليمن بـ 32 فريقا هندسيا موزعين على ثمان محافظات يمنية محرره ابتداءً من اليتمة بمحافظة الجوف وانتهاءً بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وتمكنت فرق مسام الهندسية منذُ بدء عمل مشروع مسام في اليمن منتصف العام 2018 وحتى اليوم من نزع أكثر من 183 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة.

في السياق، فجرت الفِرَق الهندسية للقوات المشتركة، السبت، عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في الخط الترابي الرابط بين مديريتَي التحيتا والخوخة جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وقال مصدر في القوات المشتركة إن الفرق الهندسية التابعة للواء الثاني عشر عمالقة تنفذ عمليات مسح ميداني يوميًا لتطهير المناطق القريبة من الخط الترابي الرابط بين المديريتَين.

يذكر أن الميليشيات الحوثية تواصل زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية؛ مخلفة آلاف الضحايا من أبناء الحديدة والساحل الغربي.