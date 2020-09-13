شكرا لبحثكم عن خبر "الدبيش" يكشف تفاصيل الضربة الليلية في صنعاء ويؤكد : أصابت الحوثيين في مقتل ! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، إن التحالف استهدف اجتماعا لقيادات جماعة الحوثي في معسكر الدائرة الهندسية في صنعاء، فجر اليوم.
جاء ذلك في تغريدة له على "تويتر"،بعد ساعات من شن مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، شملت عدة مواقع عسكرية.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي من التحالف حول طبيعة الأهداف المستهدفة، حتى الآن، إلاّ أن وسائل إعلام حوثية، قالت إن ست غارات جوية استهدفت، دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان بمديرية شعوب، دون مزي من التفاصيل.
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