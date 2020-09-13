شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء تنتفض بشكل غير مسبوق وتطالب بسرعة إعدام"السفاح" (فيديو وصور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تظاهر آلاف المواطنين اليوم السبت في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب عبدالله الأغبري.

وردد المحتجون والمتظاهرون شعارات منددة بالجريمة البشعة التي اُرتكبت بحق الأغبري حيث قُتل وعُذب بطريقة وحشية نفذها خمسة أشخاص في العاصمة صنعاء.

بالتزامن خرجت مسيرة أخرى نسائية في العاصمة صنعاء تطالب بالقصاص من قتلة الأغبري ونددت بالجريمة الوحشية.



ورفعت المشاركات في المسيرة شعارات وصور الأغبري تطالب السلطات القضائية بسرعة البت في الجريمة وتنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة.

Advertisements

وكشف مقطع مصور، تناوب خمسة أشخاص على تعذيب الشاب الأغبري بأساليب وحشية في محل لبيع الهواتف لمدة ست ساعات حتى فارق الحياة، قبل أن يلجأوا إلى قطع شرايينه .

وكان أمن صنعاء قد نشر أمس الجمعة اعترافات المتهمين بتنفيذ الجريمة الوحشية بعد التحقيق معهم لوضع الرأي العام أمام القضية بعد موجة غضب عارمة شهدتها وتشهدها مواقع التواصل وساحات الواقع.