شكرا لبحثكم عن خبر تحت شعار"ثورة الجياع".. تظاهرة حاشدة رفضا لانهيار الريال وتردي أوضاع المعيشة في تعز (صور) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - خرج أبناء محافظة تعز اليوم السبت في تظاهرة حاشدة تعبيرا عن رفضهم لانهيار العملة المحلية وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ورفع المتظاهرون شعارات ترفض ما آلت إليه الأوضاع المعيشية بعد موجة التراجع التي شهدها الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والعملات الصعبة. وحمل المتظاهرون الجهات المعنية مسؤولية ما وصل إليه الوضع في اليمن في ظل صمتها المطبق وتجاهلها الذي زاد من حدة الوضع.



Advertisements واعتبر المتظاهرون أن ارتفاع أسعار الصرف مقابل العملات الأجنبية والذي صاحبه ارتفاع مطرد في أسعار المواد الغذائية انعكاسا للانقلابات والتصدعات التي يمر بها الوطن. وطالبوا الحكومة الشرعية بوضع حل عاجل لإنقاذ البلاد من التدهور الكارثي مؤكدين استمرارهم في ما أسموه بـ"ثورة الجياع" حتى تصحو قيادة الدولة من سباتها العميق.



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