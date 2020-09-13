شكرا لبحثكم عن خبر تعز: الحوثيون يمنعون التداول بالعملة الجديدة في الحوبان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

منعت جماعة الحوثي، تداول العملة اليمنية في طبعتها الجديدة في مناطق سيطرتها شرق مدينة تعز وسط البلاد.

وذكرت وكالة (سبأ) التابعة للحوثيين، أن سليم المغلس المعين من قبل الحوثيين محافظاً لتعز، وجه بالتعميم للتجار والمولات بعدم التعامل بالعملة الجديدة.



واعتبرت الجماعة، هذا الإجراء يأتي “للحد من تأثيرها العملة الجديدة على الاقتصاد والعملة الوطنية” في مناطق سيطرتهم على حد زعمهم.

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وقالت إنها ستصدر “تعميماً على التجار والمستوردين والمكاتب الإيرادية (التابعة لها) بإخراج ما لديهم من عملة جديدة إلى خارج المحافظة خلال مدة محددة".

ويقول خبراء اقتصاد إن، ارتفاع الأسعار وعمولة الحوالات، يرجع إلى قرار منع الحوثيين التداول بالعملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.