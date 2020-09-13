شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو... أول تصريح من وزير العدل بصنعاء يكشف فيه عن الوساطات والخيارات الأخرى لحل قضية ”الأغبري” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توعد وزير العدل في حكومة الحوثيين بصنعاء القاضي محمد محمد الديلمي، بأنه سيتم الاستعجال بمحاكمة جميع المتهمين بجريمة قتل وتعذيب المواطن عبدالله الأغبري.

وعن خيارات حل القضية، قال الديلمي في تصريح له، إنه لن تُقبل أي وساطات أو خيارات أخرى بشأن القضية، فاتحاً المجال لمن أراد حضور جلسات المحاكمة.

وشدد وزير العدل،

وخلال نزوله اليوم السبت، للقاء جمع من أولياء الدم أمام الوزارة، وجه الديلمي حراسة الوزارة ومكتبه بالسماح لأحد أولياء الدم بالدخول إلى مكتبه بشكل مباشر.

وكانت مصادر حقوقية قالت في وقت سابق، إن المحكمة المختصة بصنعاء منعت فريق المحامين من حضور أولى جلسات التحقيق في جريمة الشاب ”الاغبري”.

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وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن القاضي حمود اسحاق وكيل نيابة شرق الامانة منع فريق المحامين من حضور جلسات التحقيق الخاصة بجريمة مقتل الشاب الاغبري، مشيرة إلى ان المحامين قاموا بعمل محضر لواقعة منعهم، والتوقيع عليه.

وشهدت صنعاء، اليوم تظاهرة حاشدة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب الاغبري، الذي قضى تحت الضرب والتعذيب الوحشي في الـ27 من أغسطس الماضي.