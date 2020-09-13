شكرا لبحثكم عن خبر وفاة الفنان اليمني ”عبده الضابح” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر مطلع بمحافظة إب، السبت، بوفاة الفنان اليمني "عبده الضابح"؛ كما أسماه الاعلامي الراحل يحي علاو، في برنامجه "فرسان الميدان".

وذكر المصدر لـ"المشهد اليمني" أن الفنان الشعبي عبده محمد ناجي سامر، المعروف شعبيا بـ"عبده الضابح " كما وصفه الاعلامي الراحل يحي علاو، في أحد برامجه حين التقاه بمديرية بعدان.

ونوه المصدر بأن الفنان الفقير "عبده الضابح" قاوم الجوع والموت بأنامل من روحه وقلبه المتعب.

ويعد الفنان عبده الضابح هو التعريف الأوضح لمعنى التشرد؛ وفقا لنشطاء.