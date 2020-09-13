شكرا لبحثكم عن خبر مصدر يكشف عن سبب تردي خدمة الانترنت في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مصدر يكشف عن سبب تردي خدمة الانترنت في اليمن كشف مصدر فني في المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بصنعاء، السبت، عن سبب تردي خدمة الانترنت في اليمن.

وذكر المصدر أن ضعف خدمة الإنترنت بكافة المحافظات سببه وجود خلل في اللينكات الدولية.

وشكا مستخدمي الإنترنت من تردي الخدمة في معظم المحافظات اليمنية منذ أكثر من خمس ساعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف عن سبب تردي خدمة الانترنت في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.