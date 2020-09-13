شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي ينعي استشهاد قائد عسكري بارز في الجيش الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعى رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، استشهاد قائد عسكري بارز في الجيش الوطني، استشهد بقصف شنته مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي على مواقع الجيش بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وفي برقية العزاء، عبر الرئيس هادي عن تعازية الحاره في استشهاد العقيد عبد الله صالح عبدربه الزوعري قائد الكتيبة الاولى في اللواء 89 مشاه محور أبين.

وعبر رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.