شكرا لبحثكم عن خبر لا وفيات ولا شفاء .. أخر مستجدات كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لا وفيات ولا شفاء .. أخر مستجدات كورونا في اليمن أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن اليوم السبت عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بكورونا.

وبحسب اللجنة فإن الحالتين أحدهما في حضرموت والأخرى في لحج.

ولم تسجل اللجنة أي حالة وفاة أو شفاء لهذا اليوم ليكون بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2009) منها (582) وفاة و(1211) تعافي.

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