مليشيا الحوثي تدشن إجراءات جديدة للاستحواذ على ”الاصلاح”

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يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت سلطات مليشيا الحوثي، السبت، بصنعاء، إجراءات جديدة للاستحواذ على جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية. و وفقا لوكالة "سبأ"، بنسختها الحوثية، فقد عقد رئيس حكومة المليشيا غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، اجتماعا برئيس الجمعية، المعين من المليشيا، عبدالعزيز الحاج، بهدف تفعيل أنشطة الجمعية، وإعداد "التكييف القانوني المناسب، لتحويلها الى مؤسسة حكومية غير ربحية، والقيام بواجباتها بعيداً عن التوجهات السياسية"؛ في اشارة الى فصل جديد للاستيلاء على الجمعية المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح. واستولت المليشيا على معظم الجمعيات والمؤسسات والجامعات الخاصة التابعة لخصومها وصادرت محتوياتها وفرضت نافذين حوثيين لإدارتها بالقوة.

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