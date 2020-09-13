نحو 20 غارة.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع في صنعاء لليوم الثاني على التوالي

لليوم الثاني على التوالي شنت مقاتلات التحالف فجر اليوم الأحد سلسلة غارات جوية عنيفة على مواقع في العاصمة صنعاء وضواحيها، الواقعة تحت سيطرة ميلشيات الحوثي منذ ست سنوات.
ورصد موقع "يمن شباب نت" نحو 20 غارة جوية سُمعت على أرجاء واسعة في أحياء العاصمة صنعاء، بدأت أول غارة في الساعة الواحدة والنصف، واستمر التحليق للطيران والقصف حتى الساعة الثالثة فجراً.
وقال سكان لـ"يمن شباب نت"، فإن دوي الانفجارات جراء القصف، هزت معظم أحياء العاصمة صنعاء، حيث توزعت الغارات في معظم المناطق المحيطة بالأحياء، بالإضافة إلى غارات نفذت في مواقع وسط العاصمة.
واستهدفت الغارات، قاعدة الديلمي، ومحيط مطار صنعاء، ومعسكر الصمع بمديرية أرحب، ومعسكر السواد، ومعسكر الصيانة في حي النهضة، ومناطق في همدان، بالإضافة إلى غارات استهدفت مواقع في سنحان، وفق مصادر إعلامية.
وفجر أمس السبت شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء، ولم يعلن التحالف عن نتائج تلك الغارات كما هو المعتاد.
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