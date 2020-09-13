شكرا لبحثكم عن خبر ناطق قوات طارق صالح يؤكد أن المرابطين في الجبهات سيواصلون السير على درب ”عبد المغني” و”السلال” و”لبوزة” و”الشعبي” و”صالح” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية، وعضو قيادة القوات المشتركة، العميد صادق دويد، اليوم السبت، على أن "جيل ثورة 26 سبتمبر يرابطون اليوم في الجبهات ويضحون بالغالي والنفيس مواصلين السير على درب علي عبدالمغني والسلال ولبوزة وقحطان الشعبي والزعيم الخالد علي عبدالله صالح".

وقال العميد دويد خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد الثورة 26 سبتمبر بالساحل الغربي، أن الشعب اليمني الذي يواجه مليشيا الحوثي الكهنوتية يدافع عن جمهوريته وحاضره ومستقبله ويدافع عن الحرية والكرامة والمساواة التي قدم من أجلها خيرة أبنائه.

ولفت دويد إلى ما تحقق لشعبنا من مكاسب عظيمة في عهد الثورة والجمهورية ترجمة لمبادئ وأهداف الثورة.

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وأشار الى أن الاحتفال بالعيد الـ 58 لثورة 26 سبتمبر يكتسب أهمية بالغة في حياة شعبنا الذي يدافع ببسالة عن مبادئ وأهداف الثورة اليمنية ونظامنا الجمهوري من الاستبداد الكهنوتي.

وشدد اجتماع لجنة الاحتفال بعيد ثورة الـ26 من سبتمبر، على أهمية إحياء هذه المناسبة الوطنية في مديريات الساحل الغربي التي تعد إحدى قلاع الجمهورية ومحطة انطلاق لتحرير العاصمة صنعاء.

واتخذ الاجتماع، العديد من القرارات الكفيلة بإحياء هذه المناسبة الوطنية الخالدة بما يليق بمكانتها العظيمة في وجدان الشعب اليمني.